Erfolgreiche WWE-Gruppierung zerfällt bei NXT

Die Attacke markiert das Ende einer Gruppierung, die letztes Jahr unter dem Namen Kings of NXT für Aufmerksamkeit sorgte. Mit dem jetzigen Smackdown-Kommentator Pat McAfee an der Spitze waren sie letztes Jahr in eine Fehde mit der Undisputed Era verwickelt und traten sogar in der WarGames Käfig Konstruktion an.