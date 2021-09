Ronda Rousey: WWE- und UFC-Queen ist Mutter - Tochter mit besonderem Namen

Rouseys letztes WWE-Match war der WrestleMania-Hauptkampf gegen Becky Lynch und Charlotte Flair 2019, bei dem sie den RAW-Damentitel an Lynch verloren hatte. Danach kündigte sie eine Babypause an, die Schwangerschaft mit ihrer Tochter folgte dann zwei Jahre danach - Rousey kündigte im April an, bei anderer Gelegenheit die ganze Geschichte öffentlich zu machen.