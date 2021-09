WWE NXT: Mandy Rose nach Versetzung von RAW zurück im Ring

- Die von Roderick Strong angeführte Diamond Mine Gruppierung erhielt diese Woche zwei neue Mitglieder. Die Creed Brothers (ehemals The Kasper Brothers, zwei herausragende Ringer am College) begleiteten Strong, Hachiman und Malcolm Bivens zum Ring. Zuvor war Tyler Rust Bestandteil der Gruppe. Er wurde allerdings am 6. August von WWE entlassen. Das Match gewann Strong gegen Ikemen Jiro.