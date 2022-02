Leichtathletik: Alica Schmidt und Malaika Mihambo überzeugen in Erfurt

Mit 2,5 Millionen Follower ist Alica Schmidt längst ein Star in der deutschen Leichtathletikszene - bislang korrelierten ihre sportliche Leistungen allerdings nicht ganz mit ihrer Popularität.

Beim Hallen-Meeting in Erfurt setzte die 23-Jährige aber ein Ausrufezeichen und distanzierte die Favoritin Laura Müller klar.