Weltmeister Coleman gewinnt 100-m-Rennen nach Dopingsperre

Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs sagte sein erstes Rennen über die 100 m seit seinem Triumph in Tokio kurzfristig ab. Der Italiener, der sich im März bei der Hallen-WM in Belgrad über die 60 m gegen Coleman durchgesetzt hatte, musste sich vor dem Meeting der Continental Tour am Samstag in Nairobi wegen Darmproblemen in die Notaufnahme eines Krankenhauses begeben.