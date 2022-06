NFL-Profi Devon Allen fast mit Leichtathletik-Weltrekord - drittbeste Zeit der Geschichte!

Allen hat angekündigt, Ende Juni an den US-Meisterschaften teilnehmen zu wollen, um sich für die Weltmeisterschaften im Juli in Eugene/Oregon zu qualifizieren. Nicht erst wegen seines Laufs in New York ist Allen als Spitzenläufer aufgefallen: Bei Olympia 2021 war er mit 13,14 Sekunden Vierter hinter dem jamaikanischen Sieger Hansle Parchment (13,04), Grant Holloway (13,09) und Ronald Levy (13,10).