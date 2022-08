Bitterer Zerfall nach EM-Party in München? Zugpferd Leichtathletik will abspringen

Man sollte also meinen, dass alle glücklich sind über das junge Erfolgsmodell. Stattdessen schien schon vor dem Event in München ein schneller und empfindlicher Bruch festzustehen: Ausgerechnet die Leichtathletik, mit Stars wie Armand Duplantis, Gina Lückenkemper und Co. das große Zugpferd der Veranstaltung, hat eigentlich schon den Absprung beschlossen, weil sie die Aufmerksamkeit lieber für sich alleine will.