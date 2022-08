Sensation! Klosterhalfen holt Gold über 5000 m bei Leichtathletik-EM

In einem packenden Rennen hatte sich auf regennasser Bahn zunächst hatte sich zunächst Yasemin Can aus der Türkei sechs Runden vor Schluss leicht abgesetzt. Doch Klosterhalfen ließ sich nicht entscheidend abschütteln - im Gegenteil: 650 Meter vor dem Ziel ging sie an der Europameisterin über 10.000 Meter vorbei und baute ihren Vorsprung angetrieben von den Zuschauern immer weiter aus. „Ich bin nicht alleine gelaufen, es war Wahnsinn. Es ist unbeschreiblich“, sagte sie.