Leichtathleten feiern EM-Ergebnis, heben aber nicht ab

"Die Tage in München haben uns gutgetan", sagte Chefbundestrainerin Annett Stein: "Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, wie sie performt und agiert hat." Das "Ziel" bleibe aber, sich "im Weltmaßstab" mit den starken US-Amerikanern und Afrikanern messen zu können. Die WM werde in Ruhe "analysiert", um dann wieder "am Tag X abliefern zu können". Spätestens bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 will der DLV ein "starkes Team" präsentieren.