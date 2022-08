Leichtathletik-EM: DLV-Sprinter jagen Schallmauer

Aktuell steht dieser bei 10,01 Sekunden. Diese Bestmarke lief Julian Reus 2016 in Mannheim und hat seitdem Gültigkeit. Aber das DLV-Trio bewegt sich schon in diesen Sphären. Selbst die deutsche Fabelzeit von Armin Harry, der 1960 in Zürich als erster Mensch überhaupt 10 Sekunden gelaufen war - wenn auch handgestoppt - scheint in Reichweite.