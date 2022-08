Nummer 1! EM-Heldin Gina Lückenkemper mit Ansage an die Sport-Nation

„Die EM hat gezeigt, was für ein unfassbares Potenzial die Leichtathletik eigentlich in unserem Land hat. Ich hoffe wirklich, dass wir in den kommenden Jahren noch ganz viel von dieser Euphorie mitnehmen können“, sagte Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper nach dem Staffel-Triumph am Sonntagabend. (NEWS: Alle Neuigkeiten zur Leichtathletik)