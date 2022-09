"Zum falschen Zeitpunkt zu gut": DLV-Star Mohumed zieht Konsequenz

Mohumed: Es ist eine internationale Gruppe. In Dortmund war es so, dass ich mit Abstand der Beste war, den mein Coach Pierre (Ayadi, d. R.) jemals hatte. Ich glaube, dass Pierre durch mich viel Erfahrung gesammelt hat – aber in zwei Jahren sind schon die Olympischen Spiele – und für mich ist ganz klar, dass ich in Paris ganz vorne mitlaufen will. Ich habe dieses Jahr bewiesen, dass es möglich ist, aber leider zum falschen Zeitpunkt.