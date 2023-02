Leichtathletik-Juwel gelingt Coup in Dortmund - einen Tag nach dem 18. Geburtstag

Die Tochter des früheren Hindernis-Europameisters Damian Kallabis hat am Tag nach ihrem 18. Geburtstag Gold bei der Deutschen Meisterschaft in Dortmund gewonnen: Sie siegte überraschend über die 800 Meter, der Strecke, auf die sie sich in diesem Jahr konzentriert. (NEWS: Alle Infos zur Leichtathletik)