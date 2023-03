Fall Russland: Speerwurf-Star Vetter ist "zwiegespalten"

„Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll und bin zwiegespalten“, sagte Vetter dem SID: „Auf der einen Seite glaube ich nicht, dass man das Doping in Russland im Griff hat. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass andere, startberechtigte Länder das nicht anders machen. Die Frage ist doch: Hat der Ausschluss zu irgendetwas geführt?“