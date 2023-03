Hallen-EM: Lauf-Hoffnung Klosterhalfen lässt aufhorchen

Die 26-Jährige aus Leverkusen lief am Donnerstag zum Auftakt der Titelkämpfe in der Ataköy Athletics Arena als Siegerin ihres Vorlaufs mit 8:53,50 Minuten ins Finale am Freitag. Neben der 5000-Meter-Europameisterin schaffte auch Hanna Klein (Tübingen) mit 8:59,28 Minuten den Sprung in den Endlauf.