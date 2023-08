Leichtathletik: Das rätselhafte Drama um einen deutschen Weltmeister

Die WM verpasst, Olympia im Blick: Der frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter hat nach seinem Comeback noch einiges an Arbeit vor sich, um wieder bei der Weltspitze anzuklopfen.

„Der Weg zurück ist aktuell extrem hart und wird auch zu den Olympischen Spielen in Paris hart werden“, sagte der 30-Jährige im Interview mit dem Deutschen Leichtathletik Verband (DLV).

Zuvor hatte der Offenburger am Sonntag bei den True Athletes Classics in Leverkusen zwar erstmals seit 14 Monaten wieder die 80-Meter-Marke übertroffen, die WM-Norm für das Saisonhighlight in Budapest (19. bis 27. August) aber deutlich verpasst.