Leichtathletik: "Liest sich erstmal gut!" Vetter reagiert auf DLV-Beben

„Das Ziel liest sich erstmal gut“, beurteilte Johannes Vetter, der aktuell im Urlaub in Kalifornien weilt, das Vorhaben bei SPORT1. Für den Speerwurf-Weltmeister von 2017, der an seinem Comeback nach zwei Horror-Jahren arbeitet, ist dies jedoch kein Automatismus. Am Ende hänge es immer von der Person ab, die die finale Entscheidungskompetenz habe: „Das ist in dem Fall der Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska.“