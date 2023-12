Alica Schmidt exklusiv! Olympia in Paris? "Das Shoppen werde ich skippen"

Alica Schmidt befindet sich derzeit in den Vorbereitungen auf die neue Saison. Mit den Olympischen Spielen kommt sportlich ein ganz besonderes Jahr auf die 25-Jährige zu.

Die 400-Meter-Spezialistin, die bei Instagram 4,8 Millionen Follower hat, spricht im Interview mit SPORT1 über die Vorbereitung auf das neue Jahr, die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris und den vollen Terminkalender 2024.

Alica Schmidt beim "Tribute to Bambi" in Berlin

Alica Schmidt beim "Tribute to Bambi" in Berlin

Alica Schmidt: Die Vorbereitung ist noch im vollen Gange und ich bin gerade erst zurückgekommen aus dem ersten von insgesamt vier Trainingslagern. Mit den Wochen in Südafrika bin ich sehr zufrieden. Ich fühle mich körperlich und mental absolut bereit für das sportliche Superjahr 2024.

Mihambo springt wieder in Düsseldorf und Berlin

Mihambo springt wieder in Düsseldorf und Berlin

SPORT1: Was bedeutet Weihnachten für Sie? Wie feiern Sie?

Olympia 2024? „Ich freue mich riesig“

SPORT1: Sie haben Olympia in Tokio erlebt, allerdings nur als Ersatzfrau in der Staffel und unter Corona-Bedingungen. Wie sehr freuen Sie sich, das „richtige“ Olympia zu erleben?

Alica Schmidt beim ISTAF 2023 in Berlin

Alica Schmidt beim ISTAF 2023 in Berlin

Schmidt: Die aktuelle Normzeit ist für mich persönlich schon sehr ambitioniert, aber ich lasse mich davon nicht beeinflussen und werde alles geben, um so nahe wie möglich an die Zeit heranzukommen.

Selbstbewusste Ziele für Olympia

SPORT1: Bei der WM in Budapest haben Sie es mit der Mixed-Staffel ins Finale geschafft. Ist das auch das Ziel für Paris?

SPORT1: Sie haben in den letzten Jahren Ihre 400-Meter-Bestzeit nicht mehr verbessert. Inwieweit ist es ein Ziel von Ihnen, dies in der Olympia-Saison zu tun? Und wie optimistisch sind Sie, es zu schaffen?

Alica Schmidt freut sich schon auf die Olympischen Spiele in Paris

Alica Schmidt freut sich schon auf die Olympischen Spiele in Paris

Straffes Turnierprogramm in 2024

SPORT1: Im Juni findet bereits die EM in Rom statt. Inwieweit steht auch dieses Event auf Ihrem Programm?

Schmidt: Neben der EM stehen auch noch andere Highlights auf dem Plan, wie die Deutsche Hallenmeisterschaft im Februar, die Staffel-WM im Mai, die Deutschen Meisterschaften im Juni und zu guter Letzt die Olympischen Spiele in Paris. Ein ordentliches Pensum also, welches uns in 2024 erwartet.