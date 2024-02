Kenia nimmt Abschied von Marathon-Star Kiptum

Hunderte erwiesen ihm die letzte Ehre, auch Staatspräsident William Ruto und Leichtathletik-Chef Sebastian Coe trauerten am Sarg: Marathon-Star Kelvin Kiptum ist am Freitag in Kenia unter großer Anteilnahme beigesetzt worden. "Es ist unglaublich, zu wissen, dass du nicht mehr nach Hause kommen wirst", sagte seine Witwe Asenath Rotich unter Tränen in einer kurzen Rede.

An der Zeremonie in der Rift-Valley-Stadt Chepkorio nahmen unter anderem Staatschef Ruto und Coe als Präsident des Welt-Leichtathletikverbandes teil. "Kelvins Leistungen waren außergewöhnlich. Dass er in einem so jungen Alter solche Höhen erklommen hat, ist an sich schon fast einzigartig", sagte Coe am Donnerstag nach seiner Ankunft in Kenia AFP.