Neue Details zur Kiptum-Tragödie

Der Tod von Kelvin Kiptum hatte die Sport-Welt in tiefe Trauer gestürzt. Der Marathon-Weltrekordhalter, der am Freitag unter großer Anteilnahme beerdigt wurde, kam in seiner Heimat Kenia bei einem Autounfall ums Leben. Kiptums Vater hatte nach dem Tod des Superstars um eine Untersuchung des Unfalls gebeten, da kurz zuvor vier unbekannte Männer nach Kiptum suchten.