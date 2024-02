Neue Leichtathletik-Ära? 17-Jährige sorgt für Sensation - und überflügelt Alica Schmidt

Die Sensation ist perfekt! Die erst 17 Jahre alte Leichtathletin Johanna Martin hat am Sonntag Gold bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig gewonnen. Martin absolvierte die 400 Meter in 52,71 Sekunden und ließ damit die gesamte DLV-Elite um Alica Schmidt weit hinter sich.

Nachwuchstalent verpasst deutschen U20-Rekord

Olympia? „Da würde ich nicht nein sagen“

Martin muss Schule und Leichtathletik unter einen Hut bringen

Am kommenden Wochenende steht für die Teenagerin zunächst die deutsche U20-Meisterschaft in Dortmund an. Martin geht wie gewohnt über die 400 und 200 Meter an den Start.