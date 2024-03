8708 Punkte: Zehnkämpfer Neugebauer mit starkem Saisonstart

Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat bei den Texas Relays zwar seinen deutschen Rekord verfehlt, mit der zweitbesten Punktzahl seiner Karriere aber früh im Olympiajahr ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der 23 Jahre alte US-Student siegte beim Heimspiel in Austin mit 8708 Punkten deutlich und kratzte an seiner Bestmarke aus dem Juni des vergangenen Jahres an gleicher Stelle.