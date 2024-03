Zehnkampf: Neugebauer erneut auf Rekordkurs

Leo Neugebauer befindet sich gut vier Monaten vor den Spielen in Paris schon in Olympiaform.

Der Athlet des VfB Stuttgart liegt bei den Clyde Littlefield Texas Relays in seiner Wahlheimat Austin (USA) nach dem ersten Tag des Zehnkampfs auf Kurs Deutscher Rekord.

Leo Neugebauer liegt nach dem ersten Tag in Austin auf Rekordkurs

Neugebauer, der auf seinem „Homeground“ in Texas in die Freiluft-Saison startet, sammelte 4620 Punkte und damit 29 Zähler mehr als vor einem Jahr. Im März 2023 hatte er die Uralt-Marke von Jürgen Hingsen geknackt und am Ende 8.836 Punkte geholt.