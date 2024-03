Kugelstoßerin Ogunleye holt Silber bei Hallen-WM: Steinige Heldenreise einer deutschen Hoffnung

Es gibt sie noch, die Hoffnungsschimmer in der deutschen Leichtathletik . Bei der Hallen-Weltmeisterschaft im schottischen Glasgow hat Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye überraschend die Silbermedaille geholt – Gold dabei nur um drei Zentimeter verpasst.

Karriereende stand kurz bevor

„Ich stand vor einem Berg von Zweifeln. Soll ich den Weg überhaupt weitergehen? Soll ich mich vielleicht nicht lieber auf mein Studium konzentrieren?“, erzählte sie im vergangenen Sommer bei der Leichtathletik-WM in Budapest im Rahmen einer Interviewrunde, an der auch SPORT1 teilnahm .

Und weiter: „Ich mache den Bachelor nebenbei, habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, da schlummert noch so viel mehr in mir. Und ich hätte vielleicht in den nächsten Jahren zurückgeschaut und die Entscheidung vielleicht bereut, wenn ich aufgehört hätte.“