Leichtathletik-WM: Diese Freude steckt an! Deutsche Überraschung begeistert

Das war ein Ausrufezeichen von Yemisi Ogunleye bei der Leichtathletik-WM in Budapest! Die deutsche Kugelstoßerin verblüffte in der Qualifikation mit einem Stoß auf 19,44 Meter , womit sie nicht nur Dritte wurde, sondern auch ihre persönliche Bestmarke steigerte.

"Oh mein Gott": So erlebte Neugebauer den Zehnkampf-Krimi

Ogunleye will im Kugelstoßen-Finale „ein Freudenfest feiern“

Aus der deutschen Mannschaft hat sich bislang wahrscheinlich kaum jemand so herzerfrischend gefreut. Was ist Ihnen durch den Kopf geschossen, als Sie die Weite erfahren haben?

Ogunleye: In der Vorbereitung für die Meisterschaften habe ich die ganze Zeit diese Zuversicht gehabt, dass es ein Freudenfest hier werden wird. Ich war so viele Jahre auf der Ersatzbank und habe im Fernseher zugeguckt, wie andere auf dieser Bühne performen durften. Allein hier zu sein, ist für mich so eine unglaubliche Freude. Und deshalb schreie ich das auch so aus, weil ich total dankbar bin.