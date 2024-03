Leichtathletik-WM: Horror-Verletzung beim Stabhochsprung

Es waren Szenen, die niemand sehen will. Eine schwere Verletzung der Stabhochspringerin Margot Chevrier hat die Hallen-WM der Leichtathleten in Glasgow überschattet. Die junge Französin erlitt einen offenen Knöchelbruch.

Was war passiert? Als sich Chevrier am Samstag bei ihrem Fehlversuch über 4,65 Meter in die dicke Matte fallen ließ, knickte sie so stark mit dem linken Fuß um, dass der Knöchel brach.