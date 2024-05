Weltmeister Schäfer und Floors: Nach Kobe ist vor Paris

Leon Schäfer lag nach seiner zweiten Goldmedaille noch im Rausch der Gefühle, als „Blade Runner“ Johannes Floors bereits den Blick über die Leichtathletik-WM hinaus schweifen ließ. „Das Wichtige in diesem Jahr sind die Paralympics in Paris“, sagte der Weltmeister nach seinem Goldsprint über 400 m. Die Titelkämpfe in Kobe waren für Floors, Schäfer und Co. ein wichtiger Schritt nach Frankreich.