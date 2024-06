Leichtathletik-EM: "Hat viele Nerven gekostet" - Farken über Entscheidung nach Sturz

„Hat viele Nerven gekostet heute“

Robert Farken darf nach dem Sturz im Vorlauf doch am Finale über 1500 Meter bei der Leichtathletik-EM in Rom teilnehmen. Bei SPORT1 zeigt sich der 26-Jährige erleichtert. Wem er seinen Erfolg am Grünen Tisch zu verdanken hat.