Leichtathletik-EM: Slapstick! Läuferin taucht kurios in Wassergraben

Kuriose Szene am ersten Tag der Leichtathletik-EM in Rom, an dem die Hitze den Athletinnen zu schaffen machte. Über 3000 m Hindernis stürzte die Französin Flavie Renouard spektakulär in den Wassergraben.