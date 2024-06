Leichtathletik-EM: 1. Tag der EM in Rom LIVE im TV, Stream und Ticker

von SPORT1 07.06.2024 • 09:00 Uhr Die 26. Leichtathletik-EM steigt 2024 in Rom. In der Ewigen Stadt kämpfen 111 deutsche Sportler und Sportlerinnen mit teilweise ernstzunehmenden Chancen um Medaillen. SPORT1 fasst die wichtigsten Infos zusammen.

Es ist wieder so weit! Vom 7. bis zum 12. Juni findet die Leichtathletik-EM statt. Die Wettkämpfe werden nach 1974 zum zweiten Mal in der italienischen Hauptstadt Rom, genauer gesagt im Stadio Olimpico di Roma, ausgetragen. Es ist in diesem Jahr die 26. Europameisterschaft.

Leichtathletik-EM 2024 heute LIVE im TV & Stream:

An den sechs Wettkampftagen gibt es jeweils elf Sessions. Dabei unterteilt sich das Ganze in Vormittags- und Abendsessions. Insgesamt wird 49 Mal Gold bei dieser EM vergeben, wobei es an jedem Tag mindestens sechs Entscheidungen gibt.

Für Deutschland treten insgesamt 111 Athletinnen und Athleten an, wobei der DLV mit realistischen Chancen auf Medaillen rechnet. Zu den Top-Stars im Aufgebot gehören unter anderem Sprinterin Gina Lückenkemper, Speerwerfer Julian Weber, Diskuswerfer Clemens Prüfer und Zehnkämpfer Niklas Kaul. Allen voran natürlich auch die Olympiasiegerin im Weitsprung, Malaika Mihambo.

Insgesamt treffen in Rom 1.559 Athletinnen und Athleten aus 48 europäischen Verbänden aufeinander. Sportler und Sportlerinnen aus Belarus und Russland sind allerdings nicht dabei. Sie sind wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen.

Tag 1: Das Programm am Freitag, 7. Juni

Am Freitag werden direkt die ersten Medaillen vergeben. Die Wettbewerbe starten um 9.35 Uhr mit dem Diskuswurf der Männer. Andere Wettkämpfe, die am Freitagvormittag stattfinden, sind der 100-Meter-Hürdenlauf, Kugelstoßen, Diskuswurf, Dreisprung, Hochsprung und Weitsprung sowie der 800-, 1.500- und 3.000-Meter-Lauf.

Am frühen Abend geht dann das Programm mit dem 20 Kilometer Gehen der Frauen weiter. Darauf folgen weitere Wettkämpfe im Kugelstoßen, Hochsprung und Diskuswurf. Am Abend und bis in die Nacht hinein treten die Männer dann im 100-Meter-Lauf, die Frauen im 200- und 5.000-Meter-Lauf sowie Mixed im 4x400 Meter gegeneinander an.

Medaillen-Chancen für Kugelstoßerin Ogunleye

Im Kugelstoßen besitzt Deutschland eine aussichtsreiche Chance auf Edelmetall. Yemisi Ogunleye reist als Hallen-Vizeweltmeisterin nach Rom und hat sich für die Titelkämpfe in der Ewigen Stadt viel vorgenommen. Am Vormittag findet zunächst die Qualifikation statt. Auch Alina Kenzel und Julia Ritter sind am Start.

