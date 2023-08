Leichtathletik-WM: Zehnkampf-Krimi! Neugebauer verpasst Medaille trotz Bestleistungen

Leo Neugebauer konnte nach einem furiosen ersten Tag noch von Zehnkampf-Gold bei der Leichtathletik-WM träumen. Doch an Tag 2 geriet er zwischenzeitlich sehr aus dem Tritt - selbst persönliche Bestleistungen konnten die erhoffte Medaille nicht mehr retten - am Ende wurde er Fünfter.

Die verpasste Medaille, 111 Punkte fehlten auf den Bronzerang, sei zwar „schade“, sagte die frühere Weitspringerin Heike Drechsler bei SPORT1, „das Niveau war aber wirklich krass. Fünfter in diesem Feld und die ersten Weltmeisterschaften für ihn, diese Erfahrungen nimmt er mit in das wichtigste Jahr 2024 mit Olympia in Paris.“

Neugebauer mit Bestleistungen - und Rückschlägen

Zehnkampf bei Leichtathletik-WM: Neugebauer „wie ausgewechselt“

Schon der Hürdenlauf habe den Ton gesetzt: „Der Fehlstart, der an sich nicht schlimm ist, hat ihn ein bisschen aus der Bahn geworfen. Er war wie gelähmt, da war überhaupt keine Spritzigkeit. Nur weil er 110 Kilo mitbringt, ist er an der ersten Hürde nicht gleich auf die Klappe geflogen.“

Niklas Kaul vorzeitig raus

Gold ging an Vize-Weltmeister Pierce Lepage. Dahinter kamen Olympiasieger Damian Warner (beide Kanada) dank eines starken 1500m-Laufes und Lindon Victor (Grenada) auf den Plätzen ein. Der starke Este Karel Tilga verdrängte Neugebauer in der letzten Disziplin noch auf Rang fünf. Manuel Eitel, der zweite deutsche Starter, wurde achtbarer Elfter.

Für Europameister Niklas Kaul (Mainz) war der Medaillen-Traum schon am Freitag verletzungsbedingt geplatzt. Der 25-Jährige trat am Freitagabend wegen einer Blessur am Fuß nicht mehr zu den abschließenden 400 m des ersten Tages an.