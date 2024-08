Deutscher Ex-Weltmeister zieht Schlussstrich

SPORT1 16.08.2024 • 00:18 Uhr Raphael Holzdeppe gehört über viele Jahre zur absoluten Weltspitze im Stabhochsprung, gewann 2012 Olympia-Bronze und wurde 2013 Weltmeister. Jetzt will sich der 34-Jährige einer anderen Karriere widmen.

Einer der größten deutschen Stabhochspringer tritt ab. Raphael Holzdeppe gehörte über Jahre zur Weltspitze in seiner Disziplin, gewann 2012 Olympia-Bronze in London, wurde 2013 Weltmeister in Moskau und holte sich zwei Jahre später in Peking WM-Silber, dazu zahlreiche Podiumsplatzierungen bei Deutschen Meisterschaften.

Doch jetzt zieht der 34-Jährige einen Schlussstrich. Am Donnerstag machte er seine letzten Sprünge als aktiver Sportler. Bereits vor der Saison hatte er sein Karriereende angekündigt, vor kurzem dann auch konkretisiert, dass er sich in seiner Heimatstadt Zweibrücken von seinen Fans und seinem Sport verabschieden werde.

Der Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) huldigte Holzdeppe auf seiner Instagram-Seite. „Heute endet eine große Karriere. Eine, die 2008 mit Gold bei der U20-WM und dem Einzug ins Olympia-Finale von Peking begann. Und später von WM-Gold 2013 in Moskau, WM-Silber 2015 in Peking und Bronzemedaillen bei EM und Olympischen Spielen gekrönt wurde“, schrieb der DLV dort.

Zum Ende heißt es: „Applaus und ein Dankeschön an einen der besten deutschen Stabhochspringer der Geschichte. Alles Gute, Raphael!“

Olympiasieger verabschiedet Holzdeppe

Wie beeindruckend die Laufbahn Holzdeppes verlaufen ist, zeigte sich auch daran, wie viele Fans, Freunde, ehemalige Rivalen und andere Weggefährten sich am Donnerstag zu seinem Karriereende versammelten. Bei dem Stabhochsprung-Meeting „Sky‘s the Limit“, das in der Zweibrücker Innenstadt stattfand, fand sich beispielsweise Renaud Lavillenie ein, Olympiasieger von London 2012 und langjähriger Rivale des Deutschen.

„Ich habe so viele Wegbegleiter heute gesehen - ob sie mitgesprungen sind oder als Zuschauer hier waren. Auch Überraschungsbesuche und Leute, mit denen ich hier in Zweibrücken Abitur gemacht habe, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe“, sagte ein sichtlich emotionaler Holzdeppe im Interview mit dem SWR.

Es sei ein wunderschöner Tag für ihn gewesen, „also genauso, wie ich es mit ausgemalt habe“. Zwar stand der sportliche Aspekt an diesem Tag nicht im Mittelpunkt, doch Holzdeppe, dessen persönliche Bestleistung bei 5,94 Metern liegt, übersprang noch einmal die 5-Meter-Marke.

Was er nun vorhat, verriet er ebenfalls: Aktuell studiere er Sport-Therapie, seine Zeit als Sport-Soldat ende in wenigen Wochen. Zudem gab er zu: „Seit über zehn Jahren habe ich Skier im Keller stehen. Die habe ich jedes Jahr angeschaut und gedacht: ‚Lieber nicht, so ein Knie ist ja doch schnell verdreht.‘ Aber jetzt habe ich keine Ausreden mehr.“

