Überraschende Premiere! Alica Schmidt geht bei der Leichtathletik fremd

Überraschung beim Leichtathletik-Meeting in Sondershausen! Nach fast zehn Jahren läuft Alica Schmidt erstmals wieder die 800 Meter.

Trotz ihrer fehlenden Rennerfahrung über diese Distanz erzielte Schmidt am Samstag in Sondershausen eine Zeit von 2:05,22 Minuten und war damit durchaus zufrieden: „Ich bin ganz happy mit der Zeit.“

Die 25-Jährige hatte vor dem Rennen „schon Respekt, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt und wie ich das Rennen angehen soll.“

Schmidt, die für den SCC Berlin startet, entschied sich taktisch klug, das Rennen von hinten anzugehen, um sich an das ungewohnte Tempo erst einmal zu gewöhnen. „Das war das Beste, was ich machen konnte, um mich ein bisschen ranzutasten“, sagte sie.

Schmidt bald immer über 800 Meter?

Das Rennen wurde von Christina Hering dominiert, die mit einem starken Finish in 2:03,05 Minuten den Sieg davontrug. Auf den weiteren Plätzen folgten Gesa Felicitas Krause mit 2:03,50 Minuten und Olivia Gürth in 2:04,30 Minuten.

Obwohl Schmidt weiterhin auf ihre Paradedisziplin fokussiert bleibt, lässt sie sich eine Zukunft auf der längeren Strecke offen. „Ich will noch nicht so viel sagen. Ich schaue jetzt erstmal. Ich habe noch ein paar Rennen über 400 Meter in dieser Saison geplant“, erklärte die Deutsche.