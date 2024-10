Der skandalös sabotierte Leichtathletik-Revolutionär aus der DDR

Er wurde als Hochstapler dargestellt und für seine Behauptung belächelt: Rolf Oesterreich brach am 12. September 1976 sensationell den damaligen Weltrekord im Kugelstoßen - doch niemand bekam davon etwas mit. Der Grund: Die Diktatur in der DDR vertuschte seine Bestmarke.

DDR-Hierarchie wird auf den Kopf gestellt

Das Problem: In der DDR galt damals die neue Drehstoßtechnik als unerwünscht. Zudem war nicht gerne gesehen, dass Oesterreich eigeninitiativ abseits des sportlichen Fördersystems trainierte.

Nach zwei Jahren harter Arbeit war ein enormer Leistungsfortschritt zu erkennen. Im Mai 1976 warf Oesterreich in Zwickau bei einem Kreissport-Wettkampf die Weite von 21,46 Meter, was die DDR-Jahresbestleistung bedeutete. Der kleine Kreissportler stellte die Hierarchie auf den Kopf.

Oesterreich wird zum politischen Opfer

Das wollten die handelnden Personen in der DDR unterbinden, sodass der Kugelstoßer wenige Tage vor der entscheidenden Olympia-Qualifikation plötzlich als sportuntauglich eingestuft wurde, „weil eine permanente Belastbarkeit in der Leichtathletik in der speziellen Disziplin für Oesterreich nicht garantiert werden kann.“