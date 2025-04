Wut über "Wetterdoping": Leichtathletik-Rekordshow nur fauler Zauber?

Mika Sosna war total beeindruckt. „Es ist einfach nur krass, was abgegangen ist“, schwärmte er im Gespräch mit SPORT1 . „Es ist der stärkste Wettkampf, den es jemals auf der Welt gegeben hat und es ist einfach nur krass, es erlebt zu haben.“ Worüber er sprach? Der deutsche war beim Diskus-Event in Ramona mit dabei und wurde Zeuge einer Rekord-Show.

Besondere Bedingungen in Ramona

Die Kleinstadt Ramona im Bundesstaat Oklahoma ist mittlerweile eine Art Mekka für die Wurfsportler in der Leichtathletik geworden. Der Wind bläst dort fast immer konstant in dieselbe Richtung - und an vielen Tagen im Jahr so heftig, dass selbst Kopfbedeckungen ständig weggeweht werden.