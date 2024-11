Das tragische Ende einer wahren amerikanischen Heldin

Heute vor 30 Jahren starb in viel zu jungem Alter das frühere Sprint-Phänomen Wilma Rudolph. Ihre besondere Geschichte inspiriert Amerika bis heute.

Im Juli 1994 wurde bei der früheren Ausnahme- Leichtathletin ein Hirntumor und Kehlkopfkrebs festgestellt. Binnen weniger Monate starb die nur 54 Jahre alte Olympia-Ikone am 12. November, heute vor 30 Jahren.

Kaum jemand hat den olympischen sowie den amerikanischen Traum vom scheinbar unmöglichen Aufstieg aus scheinbar ausweglosen Verhältnissen so sehr verkörpert wie Rudolph. Aber kaum jemand wusste auch so gut wie die einst schnellste Frau der Welt, dass dieser Traum auch flüchtig und verlogen ist.

Vom gelähmten Kind zur schnellsten Frau der Welt

Wilma Rudolph kam am 23. Juni 1940 im heutigen Clarksville auf die Welt. Sie war das 20. von 22 (!) Kindern eines Gepäckträgers und Gelegenheitsarbeiters, wuchs auf in bitterer Armut und unter dem institutionalisierten Rassismus der US-Südstaaten.

Rudolph wurde von Mutter Blanche, einer Dienstbotin, als 2 Kilo leichtes Frühchen geboren und hatte als Kind schwere gesundheitliche Probleme: Sie erkrankte mit vier Jahren an Scharlach, einer doppelten Lungenentzündung und mit fünf - bevor es einen Impfstoff gab - an der Kinderlähmung Polio.

Wilma Rudolph kämpfte sich durch eine jahrelange Therapie - mit einer Beinschiene, später einem orthopädischen Schuh, mit ständigen Massagen ihrer Familie. Sie kämpfte sich bis an den Punkt, an dem sie nicht nur laufen, sondern auch Leistungssport treiben konnte. Und wie.

Historischer Triumphzug bei Olympia 1960 in Rom

Rudolph begann an der Highschool als Basketballerin. Das Talent, das sie dabei offenbarte, machte Ed Temple auf sie aufmerksam, den Leichtathletik-Trainer der Tennessee State University.

Schon vor der Aufnahme ihres Studiums tat sich Rudolph in Trainingscamps als Verheißung in den Laufdisziplinen hervor und qualifizierte sich mit 16 für Olympia in Melbourne - wo sie Bronze mit der 4x100-Meter-Staffel der Frauen errang.