Staffel-Revolution in der Leichtathletik

World Athletics hat den Leichtathletik-Kalender neu aufgestellt. Am Freitag präsentierte der Weltverband die Ultimate Championships, ein innovatives Event, das in Jahren ohne Weltmeisterschaften ausgetragen werden soll. Die Premiere ist vom 11. bis 13. September 2026 in Budapest geplant. Die Ultimate Championships sollen Athleten und Fans mit einem komprimierten Programm und besonderen Highlights begeistern.