DDR-Legende wird 60: Eine denkwürdige Lauf-Rivalität

Christine Guth, die frühere Christine Wachtel, war eine der erfolgreichsten deutschen Mittelstreckenläuferinnen der Geschichte. Eine interne DDR-Rivalität blieb besonders in Erinnerung.

Es war der 5. Oktober 1985, es stieg der Weltcup in Canberra, damals einer der wichtigsten Termine im Leichtathletik-Kalender. Und die 20 Jahre junge Christine Wachtel aus Altentreptow in der Mecklenburgischen Seenplatte verblüffte alle.

Mit einem rauschhaften Schlussspurt hängte das DDR-Talent über die 800 Meter die Konkurrenz um die Weltrekordlerin Jarmila Kratochvilova aus der damaligen Tschechoslowakei um vier Zehntelsekunden ab und legte damit den Grundstein für eine an großen Erfolgen reiche Karriere.

Wachtel vs. Wodars: Eine denkwürdige DDR-Rivalität

Leichtathletik-Fans der Achtziger ist vor allem Wachtels denkwürdige Rivalität mit Vereinskollegin Sigrun Wodars in Erinnerung.

Die beiden Schützlinge der im vergangenen Jahr verstorbenen Trainer-Legende Walter Gladrow dominierten zeitweise die Weltelite. 1988 bei Olympia in Seoul holte der „Gladrow-Express“ Gold und Silber, Wodars auf 1, Wachtel auf 2.

Erster Coup mit dramatischer Vorgeschichte

Wachtel errang auch nach der Wende Erfolge, neben dem Hallen-WM-Titel gab es 1991 in Tokio auch eine Medaille bei der Freiluft-WM in Tokio: Wachtel war Teil der deutschen 4x400-Meter-Staffel, die Bronze gewann – zusammen mit Uta Rohländer, Katrin Krabbe und Grit Breuer. ( Der Aufsehen erregende Fall der Katrin Krabbe )

Der erste große Sieg in Canberra nimmt in den Erinnerungen Wachtels trotzdem einen besonderen Platz ein: Sie litt zuvor monatelang unter rätselhaften Rückenschmerzen, ihre Karriere war in Gefahr – bis Untersuchungen einen Riss im Beckenbereich offenbarten.