Kipyegon greift Vier-Minuten-Marke über die Meile an

Mittelstrecken-Königin Faith Kipyegon will die Vier-Minuten-Schallmauer über die Meilendistanz durchbrechen. Die dreimalige 1500-m-Olympiasiegerin tritt am 26. Juni bei einem speziell für den Weltrekordversuch organisierten Event im Stade Charléty in Paris an, um ihre eigene Bestmarke von 4:07,64 Minuten aus dem Jahr 2023 deutlich zu unterbieten.