Eine Leichtathletik-Ikone mit spät enthülltem Makel

Carl Lewis vollendete heute vor 40 Jahren einen historischen Vierfach-Triumph bei Olympia in L.A. Viele Jahre später belastete eine brisante Enthüllung seinen Ruf - und vor allem den des US-Verbands.

Mit neun Goldmedaillen ist er der zweiterfolgreichste Olympia-Leichtathlet aller Zeiten - hinter Paavo Nurmi und vor Usain Bolt . Wenn er lief und sprang, schaute ein Millionen-Publikum in der ganzen Welt an den TV-Geräten zu.

Wie kein Zweiter brachte Carl Lewis, der heute 64 Jahre alt wird, Explosivität und Geschmeidigkeit in Einklang. Der Sprinter und Weitspringer gehörte zu seiner aktiven Zeit nicht nur in der Leichtathletik zu den absoluten Superstars, er wurde auch dank seiner Ausstrahlung zur Sport-Ikone einer gesamten Generation.

1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles eroberte er mit einer historischen Serie eine ganze Nation im Sturm. Mit gerade einmal 23 Jahren holte Lewis Gold über 100 Meter, 200 Meter, im Weitsprung und in der Sprint-Staffel. Der Modellathlet aus Alabama wiederholte damit den Vierfach-Triumph von Jahrhundert-Athlet Jesse Owens 1936 in Berlin - Owens war Lewis‘ großes Vorbild.