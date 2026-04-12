Sprint-Wunderkind gelingt Meilenstein: Wackelt jetzt die Bolt-Marke?

Dominik Hager 12.04.2026 • 15:18 Uhr Das australische Ausnahmetalent Gout Gout sorgt mit einem U20-Weltrekord über 200 Meter für einen Paukenschlag. Macht der 18-Jährige nun Jagd auf Usain Bolt?

Diese Zeit dürfte für die Sprinter-Szene so früh in der Saison ein ordentlicher Schock sein. Der erst 18 Jahre alte Australier Gout Gout sprintete bei den Landesmeisterschaften die 200-Meter-Distanz in 19,67 Sekunden und stellte damit einen Weltrekord in seiner Alterskategorie unter regulären Bedingungen auf.

Bei 1,7 m/s Rückenwind verbesserte er die alte Bestmarke von Erriyon Knighton um zwei Hundertstel. Zudem schob sich das Mega-Talent auf den ersten Platz in der Weltjahresbestenliste.

Die 19,67 Sekunden bedeuteten zudem einen neuen Landesrekord. Selbst der Zweitplatzierte Aidan Murphy toppte den bisherigen Rekord in einer Zeit von 19,88 Sekunden. „Wir haben unglaubliche Athleten in Australien und treiben uns gegenseitig an unsere Grenzen“, erklärte Gout nach dem Rennen den australischen Medien.

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Gout pulverisiert persönliche Bestzeit – und liefert Ansage

Zwar wird Gout schon länger als ganz großer Sprint-Star der Zukunft gehandelt, jedoch ist die Zeit auch für ihn persönlich ein absoluter Meilenstein. Zuvor war ihm schließlich noch nie eine Zeit unter 20 Sekunden über die 200 Meter gelungen. Seine alte Bestmarke von 20,04 Sekunden pulverisierte er um fast vier Zehntel.

In der Historie waren nur 15 Athleten schneller als Gout, der mit seinen 18 Jahren natürlich noch ordentlich Luft nach oben hat.

Zu einer Kampfansage ließ sich Gout nach dem Rennen auch schon verleiten. „Es fällt mir eine große Last von den Schultern, weil ich weiß, dass ich die Geschwindigkeit im Körper habe, um solche Zeiten zu laufen. Es fühlte sich so an, als hätte ich noch viel mehr im Tank. Es fühlt sich großartig an und ich bin bereit für mehr“, wird er von Australian Athletics zitiert.

Gout macht Jagd auf Weltrekordler Bolt

Noch fehlen dem Sprint-Juwel 48 Hundertstel auf die Weltrekord-Marke von Ikone Usain Bolt, der bei der WM in Berlin im Jahr 2009 19,19 Sekunden für die 200 Meter benötigte.

Gout könnte aber tatsächlich derjenige sein, der der inzwischen schon fast 17 Jahre alten Marke des Jamaikaners gefährlich werden könnte. Bolt selbst verzeichnete im Alter von 18 Jahren „nur“ eine Bestzeit von 19,93 Sekunden. Daraus lässt sich aber nur bedingt ablesen, ob Gout den schnellsten Mann der Sprint-Historie wirklich eines Tages hinter sich lassen kann.

Tatsächlich lief der US-Amerikaner Erriyon Knighton in der U20-Klasse mit 19,49 Sekunden im Jahr 2022 noch schneller als Gout, jedoch erkannte World Athletics die Zeit nicht als Weltrekord an. „Administrative Voraussetzungen“, wie die Durchführung eines Doping-Tests nach dem Rennen, waren nicht ausreichend dokumentiert worden. 2025 wurde Knighton dann tatsächlich des Dopings überführt und ist Stand jetzt bis Juli 2029 gesperrt.

Gout bald auch unter 10,00 Sekunden auf 100 Meter?

Auf 100 Meter kommt Gout unter regulären Bedingungen auf eine Bestzeit von 10,00 Sekunden. Auch hier dürfte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis er die Marke unterbietet. Wie auch bei den 200 Metern gilt jedoch: Bis zur Weltrekord-Marke von Bolt (9,58 Sekunden) fehlt dann doch noch ein Stück. Hier gilt es, die Zukunft abzuwarten.