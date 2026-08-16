Holt Mihambo heute wieder Gold? - SPORT1

SPORT1 16.08.2026 • 18:00 Uhr Malaika Mihambo greift einmal mehr nach einer EM-Medaille. Nach einer zuerst wackligen und dann fulminanten Qualifikation scheint im Weitsprung Finale alles möglich.

Zum Abschluss der Leichtathletik-Europameisterschaften am Sonntag, 16. August 2026, im Alexander Stadium in Birmingham wird es für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) noch einmal richtig spannend.

EM-Titelverteidigerin Malaika Mihambo greift einmal mehr nach einer Medaille. Los geht der Wettkampf um 21.05 Uhr deutscher Zeit.

So können sie das Weitsprung-Finale mit Mihambo live verfolgen:

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Ganz reibungslos verlief der Weg ins Finale nicht: In der Qualifikation drohte Mihambo nach einem ungültigen Versuch und einem Sprung auf nur 6,37 Meter zunächst das Aus, doch im dritten und letzten Versuch bewies die 32-Jährige einmal mehr Nervenstärke und sprang auf 7,10 Meter.

Damit stand plötzlich die beste Weite aller Teilnehmerinnen zu Buche – für die zweimalige Welt- und Europameisterin ein klares Signal, dass sie weiter zu den Medaillenanwärterinnen in Birmingham zählt.

Gelingt Mihambo im EM-Finale der Wahnsinnssprung?

Schon vor der EM gab sich Mihambo kämpferisch: „Wenn alles in der Kette von Anlauf bis Absprung und Landung klappt, kann es ein Wahnsinnssprung werden“, sagte die 32-Jährige und betonte: „Die Hausaufgaben sind gemacht. Jetzt muss ich sie nur noch bei der EM in Schönschrift abliefern.“

Im Training habe sie in diesem Jahr sehr viele neue Bestleistungen aufgestellt und dazu auch wieder große Freude am Weitsprung gefunden.

Vor zwei Jahren hatte Mihambo bei der EM in Rom für die einzige Goldmedaille des DLV gesorgt. Jüngst hatte sie angekündigt, ihre Karriere noch bis zu den Olympischen Spielen 2028 fortsetzen zu wollen.