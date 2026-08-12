Leichtathletik-EM: Malaika Mihambo kündigt Karriereende an

Philipp Heinemann 12.08.2026 • 11:14 Uhr Malaika Mihambo hat einen klaren Zeitplan im Kopf: Deutschlands beste Weitspringerin will nicht mehr allzu lange um Medaillen kämpfen.

Die Erfolgsgarantin Malaika Mihambo hat einen Zeitpunkt für das Karriereende ins Visier genommen. Deutschlands beste Weitspringerin will spätestens nach den Olympischen Spielen 2028 einen Schlussstrich ziehen.

„Wenn der Körper weiter so durchhält, und auch der Kopf mitspielt, würde ich gerne bis 2028 weitermachen“, verriet die 32-Jährige im Interview mit der Sport Bild.

Mit dann 34 Jahren wäre sie zwar „eigentlich immer noch recht jung, aber ich finde, man sollte dann auch irgendwie die Karriere beenden und lieber gehen, wenn es am schönsten ist.“

So plant Mihambo für die Zeit nach dem Weitsprung

Sie wolle den Abschied nicht zu lange hinauszögern. „Ich bin niemand, der so lange wie möglich springen will, bis ich am Ende nicht mehr über sechs Meter komme.“ Sie bevorzuge, sich ein „festes Ziel“ zu setzen und zu sagen: „Bis 2028 mache ich weiter und dann suche ich mir was Neues.“

Im Fokus solle anschließend die Familienplanung stehen, darüber hinaus habe sie „viele Ideen und viele Wünsche“, sie werde auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit auftauchen. Dank ihres Studiums der Umweltwissenschaften fühle sie sich auch beruflich gut vorbereitet.

Mihambo zählt zu den erfolgreichsten und konstantesten Leichtathletinnen der Welt. Seit ihren Titeln bei der EM 2018 in Berlin und der WM 2019 in Doha hat die Weitspringerin bei praktisch jedem globalen und kontinentalen Freiluft-Großereignis eine Medaille gewonnen – eine Serie, die nur 2023 durch eine Verletzung unterbrochen wurde.

Ihr größter Triumph gelang ihr 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio, wo sie sich im packenden Finale mit 7,00 Metern im letzten Versuch zur Olympiasiegerin krönte. 2024 in Paris legte sie mit Silber nach – ein bemerkenswertes Ergebnis, das sie trotz gesundheitlicher Nachwirkungen einer Corona-Infektion erreichte.