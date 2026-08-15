Männer-Staffel lässt nichts anbrennen

SID 15.08.2026 • 14:38 Uhr Auch ohne Owen Ansah qualifiziert sich die deutsche Stafel über 4×100 m sicher für das Finale. Schneller sind nur Großbritannien und Italien.

Nach dem Drama um die Frauen-Staffel sind die deutschen Männer auch ohne den frischgebackenen 200-m-Europameister Owen Ansah über 4×100 m sicher ins Finale gelaufen und gehen dort am Samstagabend (22.33 Uhr) als Medaillenkandidaten an den Start.

Das Quartett mit Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann und Lucas Ansah-Peprah lief bei der Leichtathletik-EM in Birmingham in 38,57 Sekunden hinter Großbritannien (38,29) und Italien (38,50) die drittbeste Vorlaufzeit.

Männer-Staffel auch ohne Ansah Medaillenkandidat

Ansah tritt wegen der drohenden Sanktionen im Zuge seiner Affäre um einen nicht vollzogenen Dopingtest nicht in der Staffel an.

Seine Ergebnisse könnten nachträglich gestrichen werden, damit würde auch ein deutsches Quartett eine mögliche Medaille verlieren.