Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-EM
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
3. LIGA
SCHWIMM-EM
TENNIS
DARTS
TOUR DE FRANCE
HANDBALL
MEHR
Mehr
Leichtathletik>

Männer-Staffel lässt nichts anbrennen

Männer-Staffel lässt nichts anbrennen

Auch ohne Owen Ansah qualifiziert sich die deutsche Stafel über 4×100 m sicher für das Finale. Schneller sind nur Großbritannien und Italien.
Starker Tag für die deutschen Athleten bei der Leichtathletik-EM. Owen Ansah sprintet sich zu Gold über 200 Meter. Auch Hürdenläufer Emil Agyekum und Diskuswerferin Shanice Craft tüteten Edelmetall ein.
SID
Auch ohne Owen Ansah qualifiziert sich die deutsche Stafel über 4×100 m sicher für das Finale. Schneller sind nur Großbritannien und Italien.

Nach dem Drama um die Frauen-Staffel sind die deutschen Männer auch ohne den frischgebackenen 200-m-Europameister Owen Ansah über 4×100 m sicher ins Finale gelaufen und gehen dort am Samstagabend (22.33 Uhr) als Medaillenkandidaten an den Start.

Das Quartett mit Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann und Lucas Ansah-Peprah lief bei der Leichtathletik-EM in Birmingham in 38,57 Sekunden hinter Großbritannien (38,29) und Italien (38,50) die drittbeste Vorlaufzeit.

Männer-Staffel auch ohne Ansah Medaillenkandidat

Ansah tritt wegen der drohenden Sanktionen im Zuge seiner Affäre um einen nicht vollzogenen Dopingtest nicht in der Staffel an.

Seine Ergebnisse könnten nachträglich gestrichen werden, damit würde auch ein deutsches Quartett eine mögliche Medaille verlieren.

Ansah war aber im Stadion dabei und unterstützte seine Teamkollegen. „Die Jungs sind gut drauf, ich traue ihnen auf jeden Fall eine Medaille zu“, sagte er.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite