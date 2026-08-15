Nach dem Drama um die Frauen-Staffel sind die deutschen Männer auch ohne den frischgebackenen 200-m-Europameister Owen Ansah über 4×100 m sicher ins Finale gelaufen und gehen dort am Samstagabend (22.33 Uhr) als Medaillenkandidaten an den Start.
Männer-Staffel lässt nichts anbrennen
Auch ohne Owen Ansah qualifiziert sich die deutsche Stafel über 4×100 m sicher für das Finale. Schneller sind nur Großbritannien und Italien.
Das Quartett mit Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann und Lucas Ansah-Peprah lief bei der Leichtathletik-EM in Birmingham in 38,57 Sekunden hinter Großbritannien (38,29) und Italien (38,50) die drittbeste Vorlaufzeit.
Männer-Staffel auch ohne Ansah Medaillenkandidat
Ansah tritt wegen der drohenden Sanktionen im Zuge seiner Affäre um einen nicht vollzogenen Dopingtest nicht in der Staffel an.
Seine Ergebnisse könnten nachträglich gestrichen werden, damit würde auch ein deutsches Quartett eine mögliche Medaille verlieren.
Ansah war aber im Stadion dabei und unterstützte seine Teamkollegen. „Die Jungs sind gut drauf, ich traue ihnen auf jeden Fall eine Medaille zu“, sagte er.