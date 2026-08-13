Nächster EM-Rekord für Leo Neugebauer!

SPORT1 13.08.2026 • 14:54 Uhr Leo Neugebauer sorgt für den nächsten EM-Rekord. Der deutsche Topstar ist auf Gold-Kurs, doch auch ein Landsmann überzeugt im Zehnkampf.

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer liegt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham (hier im LIVETICKER) nach einem starken Diskuswerfen wieder klar auf Goldkurs. Der 26-Jährige stellte mit 54,31 m einen EM-Rekord für Zehnkämpfer auf, ein solcher war ihm bereits am Mittwoch im Kugelstoßen gelungen.

Neugebauer, der zuvor mit 14,94 Sekunden über 110 m Hürden mäßig in den Tag gestartet war, führt nun vor dem Stabhochsprung mit 6301 Punkten deutlich vor dem Niederländer Jeff Tesselaar (6076) und dem norwegischen Vize-Europameister Sander Skotheim (6023).

Nicht nur Neugebauer: Auch Kaul liefert starken Zehnkampf

Titelverteidiger Johannes Erm ist nicht mehr dabei, der Este trat nicht zum Hürdensprint an. Neugebauer hatte schon am ersten Wettkampftag einen EM-Rekord im Kugelstoßen aufgestellt.

Ein heißer Medaillenkandidat ist Ex-Weltmeister Niklas Kaul. Der Mainzer kam mit dem Diskus auf 48,88 m, rückte mit seiner sechsten Saisonbestleistung in der siebten Disziplin und 5943 Punkten auf den fünften Platz vor.