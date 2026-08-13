Nächster EM-Rekord für Leo Neugebauer!

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer liegt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham (hier im LIVETICKER) nach einem starken Diskuswerfen wieder klar auf Goldkurs. Der 26-Jährige stellte mit 54,31 m einen EM-Rekord für Zehnkämpfer auf, ein solcher war ihm bereits am Mittwoch im Kugelstoßen gelungen.
Nächster EM-Rekord für Neugebauer!
Neugebauer, der zuvor mit 14,94 Sekunden über 110 m Hürden mäßig in den Tag gestartet war, führt nun vor dem Stabhochsprung mit 6301 Punkten deutlich vor dem Niederländer Jeff Tesselaar (6076) und dem norwegischen Vize-Europameister Sander Skotheim (6023).
Nicht nur Neugebauer: Auch Kaul liefert starken Zehnkampf
Titelverteidiger Johannes Erm ist nicht mehr dabei, der Este trat nicht zum Hürdensprint an. Neugebauer hatte schon am ersten Wettkampftag einen EM-Rekord im Kugelstoßen aufgestellt.
Ein heißer Medaillenkandidat ist Ex-Weltmeister Niklas Kaul. Der Mainzer kam mit dem Diskus auf 48,88 m, rückte mit seiner sechsten Saisonbestleistung in der siebten Disziplin und 5943 Punkten auf den fünften Platz vor.
Kauls große Stärke, das Speerwerfen, kommt noch. Youngster Amadeus Gräber liegt weiter auf Platz 13 (5766).