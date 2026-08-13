Leichtathletik-EM: Neugebauer taumelt zu Gold!

SID 13.08.2026 • 22:23 Uhr Leo Neugebauer setzt sich in einem packenden Duell mit seinem Teamkollegen Niklas Kaul durch und rettet einen knappen Vorsprung ins Ziel. "Leo the German" ist somit zum ersten Mal Europameister.

Zweiter Titel in Folge: Weltmeister Leo Neugebauer hat auch bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Gold im Zehnkampf gewonnen. Der 26-Jährige rettete am Ende eines packenden Krimis einen Vorsprung von nur 38 Punkten auf seinen Teamkollegen Niklas Kaul ins Ziel und sicherte sich mit 8611 Zählern seinen zweiten großen Titel der Karriere.

Neugebauer sorgte für die zweite Goldmedaille für das deutsche Team bei den Titelkämpfen in Großbritannien. Bronze ging an den Norweger Sander Skotheim (8433). Youngster Amadeus Gräber (8162/Frankfurt) wurde Achter.

„Ich habe alles gegeben, auf den letzten 50 Metern haben mich meine Beine wieder ein bisschen im Stich gelassen, aber ich habe nochmal durchgezogen“, sagte Neugebauer im ZDF über das Finale im 1500-m-Lauf: „Es hat gereicht. Also zwei Medaillen für Deutschland im Zehnkampf – das geht gar nicht besser.“

Neugebauer hatte bei seinem EM-Debüt schon nach der zweiten Disziplin die Führung übernommen und schien lange auf Gold programmiert.

Leichtathletik-EM: Neugebauer inmitten einer irren Panne

Doch der 26-Jährige leistete sich auch immer wieder Wackler, hatte zudem unverschuldet großes Pech – so wurde der Olympia-Zweite beim Stabhochsprung Opfer einer peinlichen Panne der Organisatoren.

Mehrmals stimmten Höhen und Abstände der Latte nicht, sodass Neugebauer neben Nerven auch Kraft einbüßte. „Es war wirklich chaotisch, das habe ich noch nie erlebt“, sagte er. Zudem drehte Kaul auf. Doch Neugebauer biss sich durch, ließ sich auch von einer Blessur an der rechten Wade nicht aufhalten und wehrte Kauls Angriff mit letzter Kraft ab. Über die 1500 m wankte der Koloss nur noch ins Ziel.