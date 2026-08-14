Leichtathletik-EM: Neugebauer berichtet von wilder Party mit Vater

SID 14.08.2026 • 20:43 Uhr Nach seinem EM-Gold stürzt sich der Zehnkampf-Star ins Nachtleben von Birminham.

Leo Neugebauers Beine waren müde. Sehr müde. Doch für eine ordentliche Party mit reichlich Tanzeinlagen reichte es beim Zehnkampf-Star nach seinem EM-Titel von Birmingham noch. „Wie lange es ging? Lang genug“, sagte Neugebauer nach seiner Siegerehrung am Freitagabend in der ARD mit einem Grinsen im Gesicht.

In der Nacht zuvor war Neugebauer unter anderem mit Diskus-Riese Hendrik Jannssen, der seine eigene Bronzemedaille zu feiern hatte, und weiteren Athleten auf Tour gegangen. „Das hat echt Bock gemacht“, sagte Neugebauer: „Mein Dad war dabei. Mit dem tanze ich auch noch mega gerne. Der ist auch eine richtige Maschine, wenn es darum geht.“

Neugebauer feiert mit Papa und Jansen