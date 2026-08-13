Zeitplan der Leichtathletik-EM heute: Zehnkampf und Ansah-Auftritt live im Free-TV und Stream

SPORT1 13.08.2026 • 08:00 Uhr Bei der Leichtathletik-EM geht es auch am Donnerstag rund. Die Zehnkämpfer um Leo Neugebauer dominieren das Geschehen, Owen Ansah hat seinen nächsten Auftritt und Gesa Krause greift nach einer Medaille.

Der vierte Tag der Leichtathletik-EM steht ganz im Zeichen der Zehnkämpfer: Im Kampf um die Medaillen geht es für Leo Neugebauer und Co. um alles. 110 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und die finalen 1.500 m stehen noch an.

Am Donnerstag fallen allerdings auch noch einige anderen Entscheidungen in Birmingham. SPORT1 gibt einen Überblick zum Zeitplan bei der Europameisterschaft.

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Die Zehnkämpfer machen den Auftakt in den Wettkampftag, um 11.33 Uhr starten sie mit den 110 m Hürden.

Zu den weiteren Highlights in der Vormittagssession: Im Hochsprung der Frauen kämpfen die DLV-Athletinnen Christina Honsel, Dorothea Gantert und Anna-Elisabeth Ehlers um den Einzug ins Finale.

Bei den Speerwerfern greifen Thomas Röhler, Nick Thumm und Julian Weber ins Geschehen ein.

Leichtathletik-EM: Kann Krause in Kampf um Medaillen eingreifen?

Am Abend werden dann die Medaillen vergeben. Das große Finale der Zehnkämpfer, die 1.500 m, ist dabei für 22.20 Uhr angesetzt.

Im Dreisprung der Frauen ist Deutschland mit Kira Wittmann vertreten. Über die 3.000 Meter Hindernis geht unter anderem Gesa Krause, die Europameisterin von 2016 und 2018, auf die Bahn.

„Ich habe ganz klar gesagt, eine Medaille ist das Ziel“, sagte Krause zuletzt in der ARD: „Natürlich sind die Ziele groß, die Träume groß für das Finale. Jetzt heißt es: Gut erholen und dann eben das Bestmögliche draus machen.“

Neben Krause schafften es auch Lea Meyer (Löningen) und Olivia Gürth (Trier) in den Endlauf. Meyer (9:32,21) gewann den ersten Vorlauf knapp vor Krause, Gürth (9:32,65) kam als Vierte ihres Rennens weiter.

Im Diskuswurf der Männer nimmt Henrik Janssen für Deutschland am Finale teil. Und natürlich werden auch wieder viele Augen auf Owen Ansah gerichtet sein, der trotz des Doping-Wirbels um seine Person über die 200 m ins Finale einziehen will.

Leichtathletik-EM: Der Zeitplan am Donnerstag

Vorentscheidungen:

11.33 Uhr: Zehnkampf Männer, 110m Hürden

11.55 Uhr: Hochsprung Frauen (Qualifikation)

12.05 Uhr: 200 m Männer (Vorläufe)

12.20 Uhr: Zehnkampf Männer, Diskuswurf

12.30 Uhr: 3.000 m Hindernis Männer (Vorläufe)

13.10 Uhr: 800 m Frauen (Halbfinale)

13.45 Uhr: 400 m Frauen (Halbfinale)

14.00 Uhr: Zehnkampf Männer, Stabhochsprung

13.48 Uhr: Speerwurf Männer (Qualifikation)

18.35 Uhr: Zehnkampf Männer, Speerwurf

21.05 Uhr: 200 m Männer (Halbfinals)

Medaillenentscheidungen: