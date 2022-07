Wieder Vierter: Speerwerfer Weber verpasst WM-Medaille

Vize-Europameister Andreas Hofmann (Mannheim) war mit Rückenproblemen in der Qualifikation ausgeschieden. Der deutsche Rekordhalter Johannes Vetter (Offenburg), 2017 in London Weltmeister und 2019 in Doha WM-Dritter, hatte seinen Start wegen einer Schulterverletzung abgesagt. Rio-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) fehlte nach zuletzt schwachen Leistungen.