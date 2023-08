ARD-Leichtathletik-Experte Busemann: "Das war ein seltsames Interview, muss man sagen"

Die deutschen Männer sind raus, die Frauen um Gina Lückenkemper haben nur aufgrund eines erfolgreichen Protests die Finals nicht auch verpasst: Es war ein dramatischer Tag für die 4x-100-Meter-Staffeln in Budapest - nach dem einiges aufzuarbeiten war.

Es war einmal mehr ein bitterer Abend für Hartmann, der bereits über die 200 Meter enttäuscht hatte und auch im vergangenen Jahr bei der Heim-EM in München an einem verhängnisvollen Wechselfehler beteiligt war . Der 24-Jährige übte hinterher Selbstkritik: „Ich habe den Fehler gemacht und bin viel zu spät losgelaufen. Ich werde allein die Verantwortung tragen. Ja... Das passiert.“

Busemann über tragischen Held Hartmann: „Wie abgelesen“

„Das war ein seltsames Interview, muss man sagen, wie vorbereitet und abgelesen“, urteilte die Zehnkampf-Legende am Samstagmorgen bei der TV-Übertragung.

Busemanns Erklärung für den Fauxpas, den er auch Ansah-Peprah anlastet: „Er läuft ihn etwas dicht von hinten an, er hätte versetzt laufen müssen. Da spielen viele Kleinigkeiten zusammen“, befand der Silber-Gewinner von Olympia 1996 in Atlanta.

Bei der hohen Geschwindigkeit und in der hohen Drucksituation komme dann eins zum anderen, so der 48 Jahre alte Busemann: „Da wirst du natürlich nervös. Du hast einen bestimmten Ablauf, auf einmal ist die Hand nicht da, wo sie sonst ist, du fängst an zu rudern. Und wenn du nervös bist, handelst du anders.“